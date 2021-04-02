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Андрееску — о победе над Саккари: иногда чувствую себя осьминогом

Андрееску — о победе над Саккари: иногда чувствую себя осьминогом
Теннис / WTA 0
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Девятая ракетка мира, канадка Бьянка Андрееску прокомментировала победу над представительницей Греции Марией Саккари в полуфинале турнира в Майами со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:4).

«Против неё у меня не было другого выбора, кроме как бежать изо всех сил и просто бороться до конца, потому что именно это она и делала. Она много раз брала контроль над игрой. Было действительно тяжело, я не собираюсь врать.

Весь мой план игры состоял в том, чтобы бороться до конца, потому что я знала, что Мария собирается делать то же самое, и победа могла достаться любой из нас. Я просто очень счастлива, что преодолела это испытание.

У меня большой опыт в трёхсетовиках. Иногда я буквально чувствую себя осьминогом, бегающим из стороны в сторону, словно у меня восемь ног. Это безумие. Иногда я даже не знаю, как добираюсь до некоторых мячей. Но этот боевой дух, который всегда был во мне, помогает никогда не сдаваться. С опытом учишься находить способы справляться с подобными обстоятельствами, это действительно заметно. Когда меня прижимают к стенке, я показываю свой лучший теннис», — приводит слова Андрееску официальный сайт WTA.

Андрееску сыграет с Барти в финале турнира в Майами
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