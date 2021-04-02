Андрееску — о победе над Саккари: иногда чувствую себя осьминогом

Девятая ракетка мира, канадка Бьянка Андрееску прокомментировала победу над представительницей Греции Марией Саккари в полуфинале турнира в Майами со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:4).
«Против неё у меня не было другого выбора, кроме как бежать изо всех сил и просто бороться до конца, потому что именно это она и делала. Она много раз брала контроль над игрой. Было действительно тяжело, я не собираюсь врать.
Весь мой план игры состоял в том, чтобы бороться до конца, потому что я знала, что Мария собирается делать то же самое, и победа могла достаться любой из нас. Я просто очень счастлива, что преодолела это испытание.
У меня большой опыт в трёхсетовиках. Иногда я буквально чувствую себя осьминогом, бегающим из стороны в сторону, словно у меня восемь ног. Это безумие. Иногда я даже не знаю, как добираюсь до некоторых мячей. Но этот боевой дух, который всегда был во мне, помогает никогда не сдаваться. С опытом учишься находить способы справляться с подобными обстоятельствами, это действительно заметно. Когда меня прижимают к стенке, я показываю свой лучший теннис», — приводит слова Андрееску официальный сайт WTA.
- 2 апреля 2021
-
13:35
-
13:13
-
13:11
-
12:10
-
12:00
-
10:02
-
08:56
-
08:43
-
08:30
-
06:43
-
05:34
-
00:47
-
00:23
- 1 апреля 2021
-
22:35
-
22:11
-
20:44
-
20:19
-
19:56
-
19:01
-
17:54
-
17:35
-
16:34
-
15:30
-
14:41
-
13:35
-
13:02
-
11:44
-
10:24
-
09:31
-
09:01
-
06:56
-
05:50
-
00:35
-
00:16
-
00:13