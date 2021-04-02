Синнер повторил достижение Агасси, Надаля и Джоковича, пробившись в финал турнира в Майами
31-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым теннисистом-тинейджером (до 19 лет), дошедшим до матча за звание чемпиона турнира в Майами (США) за 36-летнюю историю соревнований.
Ранее такого результата добивались лишь американец Андре Агасси в 1990 году, испанец Рафаэль Надаль в 2005-м и серб Новак Джокович в 2007-м. Причём титул в столь юном возрасте удалось завоевать лишь Джоковичу, Новак обыграл аргентинца Гильермо Каньяса со счётом 6:3, 6:2, 6:4.
Напомним, в полуфинальном матче Синнер в трёх сетах обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 5:7, 6:4, 6:4.
Соперником юного итальянца в финале станет победитель матча Андрей Рублёв (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша). Встреча начнётся сегодня в 2:00 по мск.
«Это невероятно!» Янник Синнер — о выходе в финал «Мастерса» в Майами
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