Рублёв: это было тяжёлое завершение, но отличная неделя для меня здесь, в Майами
Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги своего выступления на «Мастерсе» в Майами (США).
Четвёртый сеяный Рублёв дошёл до полуфинала, где в двух сетах уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 28 минут.
Россиянин выложил в своём «инстаграме» трогательный пост-прощание с Майами.
Публикация доступна в официальном «инстаграме» Андрея Рублёва.
«Большое спасибо за поддержку, мне так не хватало тех ощущений, которые я получил от игры перед вами. Это было тяжёлое завершение, но отличная неделя для меня здесь, в Майами», — написал Рублёв.
Призовой фонд «Мастерса» в Майами составил $ 3 343 785. Участник полуфинала получит $ 93 тыс. призовых.
Рублёв: сегодня был не мой день. Хуркач заслужил победу
Финал без Рублёва. На «Мастерсе» в Майами россиянин остановился в шаге от решающего матча
В полуфинале престижного турнира Андрей Рублёв не справился с соперником из Польши.
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