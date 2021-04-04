Рублёв: это было тяжёлое завершение, но отличная неделя для меня здесь, в Майами

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги своего выступления на «Мастерсе» в Майами (США).

Четвёртый сеяный Рублёв дошёл до полуфинала, где в двух сетах уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 28 минут.

Россиянин выложил в своём «инстаграме» трогательный пост-прощание с Майами.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» Андрея Рублёва.

«Большое спасибо за поддержку, мне так не хватало тех ощущений, которые я получил от игры перед вами. Это было тяжёлое завершение, но отличная неделя для меня здесь, в Майами», — написал Рублёв.

Призовой фонд «Мастерса» в Майами составил $ 3 343 785. Участник полуфинала получит $ 93 тыс. призовых.

Рублёв: сегодня был не мой день. Хуркач заслужил победу