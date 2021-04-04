Стало известно, во сколько обошлось Монфису помолвочное кольцо для Свитолиной

Появилась информация о стоимости помолвочного кольца, которое 14-я ракетка мира среди мужчин французский теннисист Гаэль Монфис преподнёс пятой ракетке мира среди женщин украинке Элине Свитолиной.

По данным источника Sport.ua, оно обошлось Монфису в примерно € 700 тыс. Кольцо Свитолиной имеет бриллиант изумрудной огранки размером в пять с половиной карат. Оно принадлежит коллекции британского ювелирного дома семьи Графф.

Публикация доступна в «инстаграме» Гаэля Монфиса.

Свитолина и Монфис в «Инстаграме» объявили о том, что помолвлены. Свадьба теннисистов запланирована на июль 2021 года.

Ранее, 1 апреля, Свитолина в полуфинальном матче турнира в Майами (США) проиграла первой ракетке мира австралийке Эшли Барти со счётом 3:6, 3:6.

Монфис сделал предложение Свитолиной. Она сказала: «Да»