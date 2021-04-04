Стало известно, во сколько обошлось Монфису помолвочное кольцо для Свитолиной
Появилась информация о стоимости помолвочного кольца, которое 14-я ракетка мира среди мужчин французский теннисист Гаэль Монфис преподнёс пятой ракетке мира среди женщин украинке Элине Свитолиной.
По данным источника Sport.ua, оно обошлось Монфису в примерно € 700 тыс. Кольцо Свитолиной имеет бриллиант изумрудной огранки размером в пять с половиной карат. Оно принадлежит коллекции британского ювелирного дома семьи Графф.
Публикация доступна в «инстаграме» Гаэля Монфиса.
Свитолина и Монфис в «Инстаграме» объявили о том, что помолвлены. Свадьба теннисистов запланирована на июль 2021 года.
Ранее, 1 апреля, Свитолина в полуфинальном матче турнира в Майами (США) проиграла первой ракетке мира австралийке Эшли Барти со счётом 3:6, 3:6.
Монфис сделал предложение Свитолиной. Она сказала: «Да»
«Мадам Монфис». Элина Свитолина согласилась выйти замуж за французского теннисиста
Влюблённые отправились в горы, где Гаэль Монфис преподнёс украинке шикарное кольцо.
Рекомендуем вам
- 4 апреля 2021
-
00:40
-
00:13
- 3 апреля 2021
-
23:59
-
23:03
-
22:20
-
21:25
-
20:50
-
20:24
-
19:30
-
18:57
-
18:00
-
17:28
-
17:07
-
16:46
-
16:13
-
15:58
-
15:16
-
15:07
-
14:09
-
12:44
-
11:11
-
10:45
-
09:54
-
04:20
-
03:38
- 2 апреля 2021
-
23:58
-
23:34
-
22:56
-
21:48
-
21:12
-
20:36
-
19:32
-
18:56
-
17:47
-
16:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам