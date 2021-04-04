Директор турнира в Майами поздравил Барти с защитой титула

Экс-четвёртая ракетка мира, американец Джеймс Блэйк, являющийся также директором турнира в Майами (США), поздравил австралийскую теннисистку Эшли Барти с защитой титула.



«Поздравляю с защитой титула. Начало было положено ещё в удивительном для тебя 2019 году. Желаю удачи в 2021-м, пусть он будет таким же успешным или даже ещё лучше», — написал Блэйк на своей официальной странице в «Твиттере».



Напомним, в финальном поединке с 20-летней канадкой Бьянкой Андрееску Барти выиграла первый сет со счётом 6:3 и уверенно начала второй, но при счёте 4:0 её соперница снялась с матча из-за обострившейся травмы. Позже Андрееску сообщила, что не хотела сниматься с финала, однако в принятии этого решения её убедил фитнес-тренер.

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