Министр спорта Франции прокомментировала возможный перенос «Ролан Гаррос»
Министр спорта Франции Роксана Марасиняну прокомментировала возможный перенос «Ролан Гаррос» на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Установленный на данный момент срок проведения Открытого чемпионата Франции в 2021 году — с 24 мая по 6 июня.
«Мы обсуждаем с Федерацией тенниса Франции возможность изменения даты, чтобы она совпала с потенциальным возобновлением всех главных спортивных мероприятий. Хотя различные спортивные соревнования сейчас и проводятся, мы стараемся не допускать на них большого скопления людей», — приводит слова Марасиняну Eurosport.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял ранее, что рассчитывает на поэтапное снятие ограничений с середины мая. Новые правила локдауна были введены вчера, 3 апреля.
«Ролан Гаррос» может быть перенесён
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