Мугуруса – о старте в Чарльстоне: я взволнована, играть на зелёном грунте – вызов для меня

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от своего старта на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Мугуруса стала шестым номером посева, во втором круге соревнований она сразится с полькой Магдаленой Фрех.

«Грунтовый сезон – моя любимая часть года, так что всё хорошо. Я очень взволнована, но нужно контролировать эмоции, потому что впереди не так много турниров, а хочется поскорее добиться хороших результатов.

Зелёный грунт, определённо, другой. Я выросла, играя на классическом красном грунте, и с уверенностью могу сказать, что это не одно и то же. Да, можно скользить и так далее, но ощущения на нём иные.

Я почти 10 лет не выступала в Чарльстоне. Выступала здесь всего раз, очень давно, снова играть на этом грунте – вызов для меня из-за нехватки опыта. Посмотрим, как я буду себя чувствовать», — приводит слова Мугурусы сайт WTA.