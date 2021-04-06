Мугуруса – о старте в Чарльстоне: я взволнована, играть на зелёном грунте – вызов для меня

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от своего старта на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
Мугуруса стала шестым номером посева, во втором круге соревнований она сразится с полькой Магдаленой Фрех.
«Грунтовый сезон – моя любимая часть года, так что всё хорошо. Я очень взволнована, но нужно контролировать эмоции, потому что впереди не так много турниров, а хочется поскорее добиться хороших результатов.
Зелёный грунт, определённо, другой. Я выросла, играя на классическом красном грунте, и с уверенностью могу сказать, что это не одно и то же. Да, можно скользить и так далее, но ощущения на нём иные.
Я почти 10 лет не выступала в Чарльстоне. Выступала здесь всего раз, очень давно, снова играть на этом грунте – вызов для меня из-за нехватки опыта. Посмотрим, как я буду себя чувствовать», — приводит слова Мугурусы сайт WTA.
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