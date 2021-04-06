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Карен Хачанов выложил фото с Андреем Рублёвым. Фёдор Смолов прокомментировал

Карен Хачанов выложил фото с Андреем Рублёвым. Фёдор Смолов прокомментировал
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал совместную фотографию с соотечественником Андреем Рублёвым из Барселоны (Испания).

«На нашей базе. Начали подготовку к грунту», — написал Хачанов.

Публикация доступна в «инстаграме» российского теннисиста.

На публикацию Хачанова отреагировал футболист московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов.«Часы только не носите», — написал Смолов. Хачанов ответил: «На твоём примере уже поняли».

Напомним, Смолов, Хачанов и Рублёв уже делились общими снимками, когда Фёдор приезжал играть с «Барселоной» в составе «Сельты»

Рублёв и Хачанов – оба заявлены на «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 11 по 18 апреля. Андрей является восьмой ракеткой мира, Карен занимает 24-ю позицию в рейтинге ATP.

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