Карен Хачанов: рад заехать домой перед грунтовым сезоном

Российский теннисист Карен Хачанов перед началом грунтового сезона заехал в Москву.

«Рад заехать домой на несколько дней перед грунтовым сезоном! Весны пока не видно», — написал теннисист в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова.

Европейский грунтовый сезон стартует 5 апреля. Соревнование примет итальянская Пула.

Первым же соревнованием на грунтовом корте для Хачанова станет турнир в Монте-Карло, который пройдёт с 11-го по 18-е апреля. В «Мастерсе» в Монако примут участие 56 спортсменов. Среди них Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим. Россия, помимо Хачанова, представлена Асланом Карацевым, Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым.

Победителем прошлого турнира в 2019-м году стал итальянец Фабио Фоньини. А в 2020-м соревнование было отменено из-за пандемии коронавируса.