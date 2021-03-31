Карен Хачанов: рад заехать домой перед грунтовым сезоном

Российский теннисист Карен Хачанов перед началом грунтового сезона заехал в Москву.
«Рад заехать домой на несколько дней перед грунтовым сезоном! Весны пока не видно», — написал теннисист в своём «инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова.
Европейский грунтовый сезон стартует 5 апреля. Соревнование примет итальянская Пула.
Первым же соревнованием на грунтовом корте для Хачанова станет турнир в Монте-Карло, который пройдёт с 11-го по 18-е апреля. В «Мастерсе» в Монако примут участие 56 спортсменов. Среди них Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим. Россия, помимо Хачанова, представлена Асланом Карацевым, Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым.
Победителем прошлого турнира в 2019-м году стал итальянец Фабио Фоньини. А в 2020-м соревнование было отменено из-за пандемии коронавируса.
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