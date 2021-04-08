Эшли Барти вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, действующая чемпионка выбыла

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти (1) вышла в третий круг турнира в Чарльстоне (США), разгромив представительницу Японии Мисаки Дои со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.
Эшли 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Барти поспорит с американкой Шелби Роджерс.
Действующая чемпионка американка Мэдисон Кис (8) не смогла пробиться в третий круг, проиграв соотечественнице Слоан Стивенс со счётом 4:6, 4:6.
Турнир в Чарльстоне проходит с 5 по 11 апреля. Призовой фонд составляет $ 565 тыс. Кис в финальном матче турнира в Чарльстоне 2019 года обыграла датчанку Каролину Возняцки. В 2020 году эти соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.
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