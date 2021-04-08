Серена Уильямс опубликовала фото с дочерью в одинаковых купальниках

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка выложила совместное фото у бассейна с дочерью Алексис Олимпией.
Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс.
«Вместе мы неудержимы», — подписала пост Серена.
Мать и дочь выбрали сплошные купальники одного стиля и цвета. Причём надпись на купальнике Алексис Олимпии гласит, что она неуправляемый ребёнок.
Недавно бывшая первая ракетка мира отказалась от участия в турнире серии WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 27 апреля по 9 мая. Ранее теннисистка снялась с турнира в Майами из-за перенесённой стоматологической операции.
В 2020 году американка выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена находится на седьмой позиции.
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