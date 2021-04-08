Белорус Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Марбелье

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в испанской Марбелье. Во втором круге он уверенно обыграл представителя Испании Алехандро Давидович Фокина в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу белоруса.

Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Ивашко совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. Его соперник Давидович Фокина совершил две двойных ошибки и не реализовал ни одного из девяти брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира двадцатисемилетний Ивашко поспорит с победителем встречи Хауме Мунар (Испания) — Фабио Фоньини (Италия).

Призовой фонд соревнования составляет 255 500 евро.

Ивашко завоевал 4 титула в одиночном разряде и 3 титула в парном разряде на турнирах ITF и «фьючерсах».