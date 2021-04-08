«Добро пожаловать на борт». Феликс Оже-Альяссим показал фото с Тони Надалем

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим на своей странице в «Твиттере» разместил фото с испанским тренером Тони Надалем, который будет его наставником.

Фотографию можно посмотреть на странице Феликса Оже-Альяссима в «Твиттере».

«Добро пожаловать на борт, Тони». — подписал фото Феликс.

Ранее сообщалось, что Тони начнёт сотрудничество с молодым представителем Канады на турнире в Монте-Карло, который пройдёт с 11 по 18 апреля.



Феликс Оже-Альяссим — один из самых многообещающих игроков мирового тенниса. Феликсу всего 20 лет, и он уже занимает 22-е место в рейтинге ATP. Сегодня он объявил небольшой группе журналистов, что делает ставку на фигуру Тони Надаля в качестве тренера вместе с французом Фредериком Фонтаном.

Источник: Тони Надаль будет тренером Феликса Оже-Альяссима