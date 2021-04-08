Источник: Тони Надаль будет тренером Феликса Оже-Альяссима

Испанский тренер Тони Надаль собирается вернуться на тренерскую работу. Однако его подопечным на сей раз будет не племянник Рафаэль Надаль, а канадец Феликс Оже-Альяссим, сообщает Marca.
Дядя и наставник Рафаэля Надаля в качестве директора Академии Рафа Надаля начнёт своё сотрудничество с молодым представителем Канады на турнире в Монте-Карло. Он пройдёт с 11 по 18 апреля.
Феликс Оже-Альяссим — один из самых перспективных игроков мирового тенниса в свои 20 лет, поскольку он занимает 22-е место в рейтинге ATP. Сегодня он объявил небольшой группе журналистов, что делает ставку на фигуру Тони Надаля в качестве тренера вместе с французом Фредериком Фонтаном.
Оже-Альяссиму, который уже несколько раз был в Академии Рафа Надаля в Манакоре, понравились методы работы бывшего наставника испанца.
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