«Не чувствую, что заслужила это». Путинцева — о выходе в 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Чарльстоне (США). Юлия прошла в следующую стадию после снятия своей соперницы, испанки Гарбинье Мугурусы, во втором сете их матча третьего круга. Гарбинье не смогла продолжить встречу из-за сильной боли в ноге.
«Сразу бы хотела отметить, что она играла здорово с первого же розыгрыша. Я пыталась бороться, старалась изо всех сил, и во втором сете я, по крайней мере, смогла сделать матч равным. Но сейчас я не чувствую, что заслужила пройти дальше. Я желаю Гарбинье скорейшего выздоровления — у неё просто отличный сезон», — приводит слова Путинцевой WTA.
Следующий поединок Путинцева проведёт с черногорской теннисисткой Данкой Ковинич, которая в матче третьего круга оказалась сильнее одиннадцатой ракетки мира чешки Петры Квитовой.
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