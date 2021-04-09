Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о причинах мигрени, часто её мучающей.
«Переутомление за компьютером было главной причиной. Я думаю о вещах, к которым не привыкла, потому что обычно не занималась ими 24/7. Например, работаю в своём венчурном фонде, забочусь о ребёнке и занимаюсь своей компанией в мире моды. Теперь я выстроила границы, поэтому знаю, когда я должна что-то делать, а когда нет.
Я знаю, когда играю в теннис, я знаю, когда занимаюсь бизнесом. Мигрень — это приступы, которые я пытаюсь не переживать. Мне было труднее сидеть и говорить: «Я не могу пойти в парк, потому что плохо себя чувствую». Раньше я бы сказала, что у меня болит голова, и мне пришлось просто работать через это.
Честно говоря, я не знаю, были ли у меня приступы мигрени с тех пор, как я начала принимать «Юбрелви». И слава богу, потому что эти таблетки расслабляют, а это может быть действительно ужасно», — приводит слова Серены Tennis World USA.
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