Тони Надаль — о работе с Феликсом Оже-Альяссима: это вызов для всех нас

Испанский тренер по теннису Тони Надаль прокомментировал решение начать работу с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«Я уже довольно давно разговаривал с ним, и он произвёл на меня неплохое впечатление. Кроме того, все всегда говорили о нём хорошие вещи. Когда мне пришла в голову идея работать вместе, я сказал ему, чтобы он приехал в Академию Рафы Надаля через 10 дней, чтобы мы могли узнать друг друга и посмотреть, будет ли полезно то, что я ему скажу.



Я всё ещё директор Академии Рафы Надаля, и, конечно, я работал со своим племянником — я его дядя, и не рассматривал возможность работать с другим игроком. Осознание того, что у меня есть шанс как у директора Академии работать с игроком с огромным потенциалом, является для меня вызовом и, в частности, даёт мне удовлетворение. Это вызов для всех.

Я всегда любил теннис. Я мотивирован тем, что пытаюсь прогрессировать в том, что нравится, и тем, что работаю с великим человеком, с игроком с большим потенциалом. Это вызов. Я счастлив на личностном и профессиональном уровне работать с таким человеком, как он, и с такой замечательной командой, как у него», — приводит слова тренера ATP Tour.