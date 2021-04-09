Турнир в Страсбурге может быть перенесён вслед за «Ролан Гаррос»

Организаторы турнира в Страсбурге рассматривают возможность перенести сроки проведения соревнований вслед за «Ролан Гаррос», сообщает L'equipe.

Турнир был запланирован с 16 по 22 мая. Однако сообщается, что соревнование будет перенесёно. К тому же, говорят не о неделе переноса, как это было с «Ролан Гаррос», а о двух-трёх неделях.

Как сообщалось ранее, «Ролан Гаррос» будет отложен на неделю. Таким образом, квалификационный этап пройдёт с 24 мая по 28 мая, а турнир в основе начнётся 30 мая. Закончится он 13 июня.

Такое решение организаторы приняли в надежде на ослабление противокоронавирусных мер в этот период и получить возможность продать большее количество билетов.

Перенос «Ролан Гаррос» затронул сроки дальнейших турниров, особенно травяных. По этой причине теннисный календарь будет меняться.