Турнир в Страсбурге может быть перенесён вслед за «Ролан Гаррос»

Организаторы турнира в Страсбурге рассматривают возможность перенести сроки проведения соревнований вслед за «Ролан Гаррос», сообщает L'equipe.
Турнир был запланирован с 16 по 22 мая. Однако сообщается, что соревнование будет перенесёно. К тому же, говорят не о неделе переноса, как это было с «Ролан Гаррос», а о двух-трёх неделях.
Как сообщалось ранее, «Ролан Гаррос» будет отложен на неделю. Таким образом, квалификационный этап пройдёт с 24 мая по 28 мая, а турнир в основе начнётся 30 мая. Закончится он 13 июня.
Такое решение организаторы приняли в надежде на ослабление противокоронавирусных мер в этот период и получить возможность продать большее количество билетов.
Перенос «Ролан Гаррос» затронул сроки дальнейших турниров, особенно травяных. По этой причине теннисный календарь будет меняться.
- 9 апреля 2021
-
17:30
-
16:48
-
16:10
-
14:27
-
12:24
-
11:30
-
11:09
-
10:33
-
09:49
-
06:43
-
00:22
- 8 апреля 2021
-
22:53
-
21:21
-
20:50
-
19:40
-
19:31
-
19:24
-
18:04
-
17:48
-
16:45
-
15:48
-
15:36
-
15:22
-
14:51
-
13:35
-
13:13
-
13:00
-
12:37
-
11:50
-
11:12
-
10:40
-
09:18
-
09:06
-
01:05
- 7 апреля 2021
-
22:45