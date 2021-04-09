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Стали известны соперники россиян на грядущем «Мастерсе» в Монте-Карло

Стали известны соперники россиян на грядущем «Мастерсе» в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Состоялась жеребьёвка турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 11 по 18 апреля.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв стали вторым и шестым номер посева соответственно. Они начнут соревнования со второго круга.

Их соотечественники Карен Хачанов и Аслан Карацев будут стартовать с первого круга. Хачанов сразится с сербом Дьере Ласло, а Карацев – с 19-летним итальянцем Лоренцо Музетти. Победитель матча Карацев-Музетти выйдет на четвёртого сеяного грека Стефаноса Циципаса.

Интересно, что первая ракетка мира серб Новак Джокович во втором круге сыграет с победителем противостояния между испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом и 19-летним итальянцем Янником Синнером.

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