Кудерметова сообщила, за счёт чего она одолела американку Стивенс на турнире в Чарльстоне

23-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу, которую она одержала в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) с американкой Слоан Стивенс (6:3, 6:4).

«Мне очень нравится играть на грунте. Думаю, на таких покрытиях у меня много времени, чтобы делать то, что я хочу. Я впервые победила игрока, выигравшего турнир «Большого шлема», и это действительно важно для меня. Я пыталась играть агрессивно и не предоставлять ей слишком много времени. Полагаю, это и стало ключевым моментом в матче», — приводит слова Кудерметовой WTA.



В полуфинале турнира россиянка встретится с испанкой Пауло Бадосой (71-е место рейтинга WTA), которая сенсационно победила первую ракетку мира Эшли Барти (6:4, 6:3). Поединок состоится сегодня, 10 апреля, ориентировочное начало матча – 21:30 мск.