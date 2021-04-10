Эжени Бушар сделала прививку от коронавируса
Канадская теннисистка Эжени Бушар на своей официальной странице в «Инстаграме» сообщила, что вакцинировалась от коронавируса.
«Получила свой золотой билет от Вилли Вонки», — написала Бушар, показав в кадре также карточку, подтверждающую получение вакцины.
Посмотреть фото можно на официальной странице Эжени Бушар в «Инстаграме».
Бушар — бывшая пятая ракетка мира. В 2014 году канадская теннисистка дошла до финала Уимблдона, где уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году теннисистка выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции. В 2015-м Эжени стала победительницей турнира в Нюрнберге.
В настоящее время Бушар занимает 120-е место в рейтинге WTA.
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