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Корентен Муте: писать рэп – более спокойное занятие, чем ежедневная беготня по корту

Корентен Муте: писать рэп – более спокойное занятие, чем ежедневная беготня по корту
Теннис / ATP 0
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21-летний французский теннисист Корентен Муте рассказал о своём увлечении музыкой. В данный момент Муте занимает 77-ю строчку рейтинга ATP.

«Теннис и рэп – два моих приоритета. Возможно, теннис чуть важнее, потому что он позволяет мне оплачивать занятия музыкой. Но и тому, и другому я отдаюсь полностью. На корте я забываю о музыке, а в студии – о теннисе.

Видео доступно на YouTube-канале Corentin Moutet.

Я начал заниматься музыкой лет в 16. Тогда у меня было много свободного времени, и мне нужно было самовыражаться, ведь я жил вдали от родителей. Так что я воспринимал это как терапию, но потом оценил богатство французского языка, начал играть с рифмами.

Потом я вернулся в Париж, и мы с другом стали ходить на студии и читать друг другу тексты. Это было своеобразное соревнование. Позже он бросил это занятие, так что мне пришлось продолжать в одиночку, но мне очень нравится.

В повседневной жизни я отдаю предпочтение рэпу, но теннис — это тоже очень круто. К тому же, так я зарабатываю на жизнь. Мне нравится писать тексты с друзьями, это весело. Думаю, это более спокойное занятие, чем ежедневная беготня по корту», — приводит слова Муте Mouv.fr.

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