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Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в финал турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Это второй финал Вероники на уровне WTA-500 в текущем сезоне.

В полуфинальном матче она обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 6:3, 6:3. Отметим, что по ходу турнира в Чарльстоне Кудерметова не проиграла ни одного сета.

Встреча продлилась 1 час 30 минут. Кудерметова 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы – 3 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В финале соревнований Кудерметовой предстоит сразиться с представительницей Черногории Данкой Ковинич. В полуфинале Ковинич обыграла туниску Онс Жабер со счётом 6:3, 6:2.

Призовой фонд турнира в Чарльстоне составил более $ 560 тыс. Его победительница получит почти $ 69 тыс. и 470 рейтинговых очков.