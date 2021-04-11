Кудерметова — о финале турнира в Чарльстоне: мечтаю взять 1-й титул и сделаю всё для этого

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу, которую она одержала в полуфинальном матче турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) с испанкой Паулой Бадосой (6:3, 6:3).
«Я ожидала, что матч получится тяжёлым, в итоге он таким и получился. Паула показала отличный теннис, сегодня она подавала просто невероятно. Ну а я была более стабильной по сравнению с нашим предыдущим матчем. Я следовала плану и старалась играть агрессивно», — приводит слова Кудерметовой WTA.
Вероника также поделилась ожиданиями от матча за титул с представительницей Черногории Данкой Ковинич.
«Конечно, если я выиграю, то буду очень счастлива. Сейчас я мечтаю выиграть первый титул и сделаю всё для этого!» — сказала Вероника.
Призовой фонд турнира в Чарльстоне составил более $ 560 тыс. Его победительница получит почти $ 69 тыс. и 470 рейтинговых очков.
- 11 апреля 2021
-
12:38
-
12:22
-
11:45
-
11:21
-
10:29
-
01:19
-
00:45
-
00:03
- 10 апреля 2021
-
23:20
-
22:39
-
22:23
-
21:30
-
20:28
-
18:54
-
18:20
-
17:28
-
16:45
-
16:21
-
15:23
-
13:24
-
13:03
-
10:44
-
10:16
-
09:29
-
04:17
-
00:16
- 9 апреля 2021
-
23:48
-
23:11
-
23:05
-
22:44
-
22:10
-
20:42
-
20:19
-
19:27
-
19:07