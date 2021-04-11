Кудерметова — о финале турнира в Чарльстоне: мечтаю взять 1-й титул и сделаю всё для этого

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу, которую она одержала в полуфинальном матче турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) с испанкой Паулой Бадосой (6:3, 6:3).



«Я ожидала, что матч получится тяжёлым, в итоге он таким и получился. Паула показала отличный теннис, сегодня она подавала просто невероятно. Ну а я была более стабильной по сравнению с нашим предыдущим матчем. Я следовала плану и старалась играть агрессивно», — приводит слова Кудерметовой WTA.

Вероника также поделилась ожиданиями от матча за титул с представительницей Черногории Данкой Ковинич.

«Конечно, если я выиграю, то буду очень счастлива. Сейчас я мечтаю выиграть первый титул и сделаю всё для этого!» — сказала Вероника.



Призовой фонд турнира в Чарльстоне составил более $ 560 тыс. Его победительница получит почти $ 69 тыс. и 470 рейтинговых очков.

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