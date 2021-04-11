Рублёв и Хачанов выиграли стартовый матч в парном разряде на «Мастерсе» в Монте-Карло
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу на старте турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде. Со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 10:4 они оказались сильнее французских теннисистов Жереми Шарди и Фабриса Мартена.
Встреча продолжалась 1 час и 30 минут. Рублёв и Хачанов 3 раза подавали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 3. Шарди и Мартен выполнили 5 эйсов, один раз ошиблись на подаче и использовали 2 шанса из 5 взять подачу соперников.
В следующем раунде соревнований россияне сыграют с представителем Испании Марселем Гранольером и аргентинцем Орасио Себальосом.
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По итогам «Мастерса» в Монте-Карло Новак Джокович может потерять первое место в списке лучших теннисистов сезона.
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