Рублёв и Хачанов выиграли стартовый матч в парном разряде на «Мастерсе» в Монте-Карло

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу на старте турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде. Со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 10:4 они оказались сильнее французских теннисистов Жереми Шарди и Фабриса Мартена.



Встреча продолжалась 1 час и 30 минут. Рублёв и Хачанов 3 раза подавали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 3. Шарди и Мартен выполнили 5 эйсов, один раз ошиблись на подаче и использовали 2 шанса из 5 взять подачу соперников.



В следующем раунде соревнований россияне сыграют с представителем Испании Марселем Гранольером и аргентинцем Орасио Себальосом.