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Пабло Карреньо-Буста обыграл Хауме Мунара в финале турнира в Марбелье

Пабло Карреньо-Буста обыграл Хауме Мунара в финале турнира в Марбелье
Теннис / ATP 0

15-я ракетка мира, испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста взял титул на домашнем турнире категории ATP-250 в Марбелье (Испания). Это пятая победа в карьере испанца на турнирах подобного уровня, вторая — на грунте.

В финальном матче Карреньо-Буста обыграл соотечественника 23-летнего Хауме Мунара со счётом в трех сетах 6:1, 2:6, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 22 минуты. Пабло ни разу не подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету его соперника – 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Призовой фонд соревнований составил более € 255 тыс., победитель получит более € 21 тыс. и 250 рейтинговых очков, участник финала — почти € 16 тыс. и 150 рейтинговых очков.

Марбелья. Финал
11 апреля 2021, воскресенье. 15:10 МСК
Пабло Карреньо-Буста
15
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
1 		6 4
         
Хауме Мунар
95
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
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