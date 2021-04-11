Пабло Карреньо-Буста обыграл Хауме Мунара в финале турнира в Марбелье
15-я ракетка мира, испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста взял титул на домашнем турнире категории ATP-250 в Марбелье (Испания). Это пятая победа в карьере испанца на турнирах подобного уровня, вторая — на грунте.
В финальном матче Карреньо-Буста обыграл соотечественника 23-летнего Хауме Мунара со счётом в трех сетах 6:1, 2:6, 6:4.
Встреча продлилась 2 часа 22 минуты. Пабло ни разу не подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету его соперника – 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Призовой фонд соревнований составил более € 255 тыс., победитель получит более € 21 тыс. и 250 рейтинговых очков, участник финала — почти € 16 тыс. и 150 рейтинговых очков.
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