Вероника Кудерметова завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Чарльстоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала победительницей турнира категории WTA 500 в Чарльстоне (США). В решающем матче Кудерметова нанесла поражение представительнице Черногории Данке Ковинич в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Кудерметова подала шесть эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Ковинич четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и взяла одну подачу соперницы.

Кудерметова во второй раз в карьере и в сезоне играла в финале турнира WTA и завоевала первый титул. Благодаря этому успеху, в понедельник, 12 апреля, она станет первой ракеткой России, опередив Екатерину Александрову, а также дебютирует в топ-30 мирового рейтинга лучших теннисисток.