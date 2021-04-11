Вероника Кудерметова завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Чарльстоне
Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала победительницей турнира категории WTA 500 в Чарльстоне (США). В решающем матче Кудерметова нанесла поражение представительнице Черногории Данке Ковинич в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Кудерметова подала шесть эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Ковинич четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и взяла одну подачу соперницы.
Кудерметова во второй раз в карьере и в сезоне играла в финале турнира WTA и завоевала первый титул. Благодаря этому успеху, в понедельник, 12 апреля, она станет первой ракеткой России, опередив Екатерину Александрову, а также дебютирует в топ-30 мирового рейтинга лучших теннисисток.
Чарльстон-1. Финал
11 апреля 2021, воскресенье. 20:10 МСК
38
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
91
Данка Ковинич
Д. Ковинич
Вот так красавица! Вероника Кудерметова завоевала 1-й титул и вошла в топ-30 рейтинга WTA
С понедельника чемпионка турнира WTA-500 в Чарльстоне станет первой ракеткой России.
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