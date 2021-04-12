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Стартовый матч Карацева на «Мастерсе» в Монте-Карло остановили из-за дождя

Стартовый матч Карацева на «Мастерсе» в Монте-Карло остановили из-за дождя
Теннис / ATP 0

Матч первого круга турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Аслан Карацев (Россия) – Лоренцо Музетти (Италия) остановили из-за дождя при счёте 4:3 в первом сете в пользу россиянина. Когда игра возобновится — пока неизвестно.

Отметим, что по прогнозам синоптиков в Монако будет дождливая погода следующие две недели, а значит, непростые погодные условия распространятся на весь «Мастерс», который продлится до 18 апреля.

Победитель матча Аслана Карацева с Лоренцо Музетти выйдет на четвёртого сеяного турнира грека Стефаноса Циципаса.

Также организаторы прервали встречу первого круга между австралийцем Джоном Миллманом и французом Уго Умбером. Австралиец успел выиграть первый сет со счётом 6:3.

Монте-Карло. 1-й круг
12 апреля 2021, понедельник. 12:10 МСК
Лоренцо Музетти
84
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
3 		   
4 		   
         
Аслан Карацев
29
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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