Стартовый матч Карацева на «Мастерсе» в Монте-Карло остановили из-за дождя
Матч первого круга турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Аслан Карацев (Россия) – Лоренцо Музетти (Италия) остановили из-за дождя при счёте 4:3 в первом сете в пользу россиянина. Когда игра возобновится — пока неизвестно.
Отметим, что по прогнозам синоптиков в Монако будет дождливая погода следующие две недели, а значит, непростые погодные условия распространятся на весь «Мастерс», который продлится до 18 апреля.
Победитель матча Аслана Карацева с Лоренцо Музетти выйдет на четвёртого сеяного турнира грека Стефаноса Циципаса.
Также организаторы прервали встречу первого круга между австралийцем Джоном Миллманом и французом Уго Умбером. Австралиец успел выиграть первый сет со счётом 6:3.
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