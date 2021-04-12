Рафаэль Надаль прокомментировал рекорд Новака Джоковича

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на турнире в Монте-Карло поздравил серба Новака Джоковича с тем, что он побил рекорд представителя Швейцарии Роджера Федерера.

В марте Джокович превзошёл предыдущий рекорд Федерера — 310 недель на первом месте мирового рейтинга.

«За последние несколько лет побито много рекордов. Три игрока сделали много важных вещей для истории нашего спорта. Это ещё одно большое достижение для Новака, я его поздравляю. Что касается значения этого для истории тенниса… Это ещё один побитый рекорд, отличная работа», — приводит слова Надаля Tennis Head.

И Джокович, и Надаль на некоторое время взяли паузу в связи с травмами после турнира в Австралии, но оба вернутся в игру в Монте-Карло на этой неделе.