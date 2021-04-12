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Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг турнира в Чарльстоне

Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг турнира в американском Чарльстоне. Россиянка проиграла представительнице Дании Кларе Таусон. Для уверенной победы датчанке потребовалось два сета. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Таусон. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Людмила Самсонова совершила девять двойных ошибок и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов. Её соперница совершила четыре двойных ошибки и реализовала все свои брейк-пойнты — пять из пяти.

В следующем матче за выход в четвертьфинал турнира Таусон сразится с победительницей встречи между австралийкой Айлой Томлянович (6-й номер посева) и мексиканкой Ренатой Сарасуа.

Призовой фонд турнира превышает 235 тысяч долларов.

Чарльстон-2. 1-й круг
12 апреля 2021, понедельник. 20:05 МСК
Клара Таусон
101
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Людмила Самсонова
109
Россия
Людмила Самсонова
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