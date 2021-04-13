Ник Кирьос отказался от участия во всех грунтовых турнирах, включая «Ролан Гаррос»

Австралийский теннисист Ник Кирьос принял решение пропустить весь грунтовый сезон, в том числе турнир серии «Большого шлема» во Франции – «Ролан Гаррос». Об этом в своём «твиттере» сообщил португальский журналист Жозе Моргадо. Кирьос планирует вернуться на корт к старту сезона на траве.
Напомним, Кирьос не играл на грунтовых турнирах с «Мастерса» в Риме-2019, откуда его сняли по ходу матча с норвежцем Каспером Руудом из-за того, что Ник не сдержал эмоций и кинул стул на корт.
В текущем сезоне 25-летний австралиец принял участие лишь в турнире категории ATP-250 в Мельбурне, где дошёл до третьего круга, и в Открытом чемпионате Австралии, в третьем круге Кирьос выдал пятисетовый матч с австрийцем Домиником Тимом, в котором проиграл со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.
Решение не покидать пределы родной страны Кирьос объяснил отрицательным отношением к обязательному карантину после каждого перелёта.
В данный момент Кирьос является 57-й ракеткой мира.
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