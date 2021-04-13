Даниил Медведев и Рафаэль Надаль провели совместную тренировку в Монте-Карло

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев провёл совместную тренировку с третьей ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. Оба готовятся стартовать на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), который продлится до 18 апреля, со второго круга.
Видео доступно на официальном YouTube-канале ATP Tour.
В Монако Надаль брал титул 11 раз. Медведев вообще не имеет завоёванных титулов на грунте, а в последних шести матчах на данном покрытии Даниил неизменно терпел поражения.
Напомним, в Монте-Карло Медведев стал вторым номером посева, Надаль – третьим. На старте турнира россиянин сыграет с победителем матча между Филипом Краиновичем (Сербия) и Николозом Басилашвили (Грузия). Надаль встретится с триумфатором встречи Федерико Дельбониса (Аргентина) с Адрианом Маннарино (Франция).
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