Александр Бублик вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв на старте Жереми Шарди

Казахстанский теннисист Александр Бублик выбыл из борьбы за титул «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

В матче первого круга он в трёх сетах проиграл французу Жереми Шарди со счётом 4:6, 6:0, 5:7. Общая продолжительность встречи составила 20 часов 14 минут из-за переноса матча со вчерашнего дня в связи с дождливой погодой.

Бублик шесть раз подал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Шарди два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Напомним, что на прошедшем «Мастерсе» в Майами (США) Бублику удалось добраться до четвертьфинальной стадии, где он проиграл будущему финалисту — 19-летнему итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.