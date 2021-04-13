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Александр Бублик вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв на старте Жереми Шарди

Александр Бублик вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв на старте Жереми Шарди
Теннис / ATP 0

Казахстанский теннисист Александр Бублик выбыл из борьбы за титул «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

В матче первого круга он в трёх сетах проиграл французу Жереми Шарди со счётом 4:6, 6:0, 5:7. Общая продолжительность встречи составила 20 часов 14 минут из-за переноса матча со вчерашнего дня в связи с дождливой погодой.

Бублик шесть раз подал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Шарди два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Напомним, что на прошедшем «Мастерсе» в Майами (США) Бублику удалось добраться до четвертьфинальной стадии, где он проиграл будущему финалисту — 19-летнему итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.

Монте-Карло. 1-й круг
13 апреля 2021, вторник. 13:55 МСК
Жереми Шарди
53
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 7
4 		6 5
         
Александр Бублик
42
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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