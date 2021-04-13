Видеообзор матча Карацев — Циципас, после которого Аслан вылетел с турнира в Монте-Карло

Сегодня, 13 апреля, российский теннисист Аслан Карацев в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) встречался с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Со счётом 3:6, 4:6 Аслан уступил сопернику и вылетел с соревнований.



Поединок продолжался 1 час и 24 минуты. Карацев выполнил 2 эйса, совершил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4. Циципас 4 раза подавал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.

Видеообзор матча Карацев — Циципас.

В третьем круге соревнований Циципаса ждёт встреча с победителем матча Джон Миллман (Австралия) – Кристьян Гарин (Чили).

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло составил более € 2 млн. Его действующим победителем является итальянский теннисист Фабио Фоньини.