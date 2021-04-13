Циципас прокомментировал победу в матче с Карацевым на «Мастерсе» в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу, которую он одержал в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с россиянином Асланом Карацевым (6:3, 6:4).

«Сегодня я играл агрессивно, у меня шла подача. Но признаюсь, что мне было непросто. Раньше мы не играли, и я толком не знал, чего ожидать от него. Аслан хорошо начал, и было видно, что он заряжен на победу», — сказал Циципас в интервью на канала Tennis Channel.



В третьем круге соревнований Циципаса ждёт встреча с победителем матча Джон Миллман (Австралия) – Кристьян Гарин (Чили).

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло составил более € 2 млн. Его действующим победителем является итальянский теннисист Фабио Фоньини.

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