Циципас прокомментировал победу в матче с Карацевым на «Мастерсе» в Монте-Карло
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу, которую он одержал в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с россиянином Асланом Карацевым (6:3, 6:4).
«Сегодня я играл агрессивно, у меня шла подача. Но признаюсь, что мне было непросто. Раньше мы не играли, и я толком не знал, чего ожидать от него. Аслан хорошо начал, и было видно, что он заряжен на победу», — сказал Циципас в интервью на канала Tennis Channel.
В третьем круге соревнований Циципаса ждёт встреча с победителем матча Джон Миллман (Австралия) – Кристьян Гарин (Чили).
Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло составил более € 2 млн. Его действующим победителем является итальянский теннисист Фабио Фоньини.
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Карацев вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло, проиграв Циципасу
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