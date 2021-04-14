Стефанос Циципас — судье на вышке: возвращайся на «Фьючерсы»

Греческий теннисист Стефанос Циципас резко отреагировал на решение судьи в матче первого круга турнира в Монте-Карло. Стефанос и Петрос Циципасы играли против немца Кевина Кравица и румына Хори Тецэу.

В начале тай-брейка первого сета Стефанос не согласился с решением судьи на вышке Арно Габа, касающимся попадания мяча в корт. Он подошёл к вышке судьи и выкрикнул ему: «Ты позорище. Возвращайся на «Фьючерсы», там тебе самое место!». Также греки требовали вызвать супервайзера.

Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 11:9 в пользу греческой пары. Теперь Циципасы сыграют против чилийского теннисиста Кристьяна Гарина и представителя Аргентины Гидо Пельи.

Некоторое время назад на этого же судью сорвался канадец Вашек Поспишил с жалобами на главу ATP Андреа Гауденци. А четыре года назад представитель Канады Денис Шаповалов попал Габа мячом в глаз. Судье пришлось перенести операцию.