Травалья — Карреньо-Бусте: поосторожнее, когда говоришь о моей девушке

Во время матча первого круга турнира в Монте-Карло испанец Пабло Карреньо-Буста и итальянец Стефано Травалья повздорили между собой, сообщает журналист Жозе Моргадо в своём «твиттер»-аккаунте.

Тренер Пабло похлопал на подаче испанца до окончания розыгрыша при счёте 7:5, 3:4. Этот поступок разозлил Травалью, и он решил выяснить проблему напрямую с тренером. Пабло Карреньо-Буста, в свою очередь, пришёл в ярость от этого и сказал, что девушка Травальи по ходу матча тоже иногда говорила «Да» до окончания розыгрыша. На это итальянец пригрозил оппоненту: «Поосторожнее, когда говоришь о моей девушке».

Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Пабло Карреньо-Бусты. В следующем матче он сыграет против россиянина Карена Хачанова.

Пабло Карреньо-Буста обыграл Хауме Мунара в финале турнира в Марбелье