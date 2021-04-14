Травалья — Карреньо-Бусте: поосторожнее, когда говоришь о моей девушке
Во время матча первого круга турнира в Монте-Карло испанец Пабло Карреньо-Буста и итальянец Стефано Травалья повздорили между собой, сообщает журналист Жозе Моргадо в своём «твиттер»-аккаунте.
Тренер Пабло похлопал на подаче испанца до окончания розыгрыша при счёте 7:5, 3:4. Этот поступок разозлил Травалью, и он решил выяснить проблему напрямую с тренером. Пабло Карреньо-Буста, в свою очередь, пришёл в ярость от этого и сказал, что девушка Травальи по ходу матча тоже иногда говорила «Да» до окончания розыгрыша. На это итальянец пригрозил оппоненту: «Поосторожнее, когда говоришь о моей девушке».
Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Пабло Карреньо-Бусты. В следующем матче он сыграет против россиянина Карена Хачанова.
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