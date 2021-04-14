Определился соперник Андрея Рублёва по третьему кругу «Мастерса» в Монте-Карло
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым. Во втором раунде соревнований Роберто со счётом 6:3, 6:4 победил представителя США Томми Пола.
Продолжительность встречи составила 1 час и 31 минута. Баутиста-Агут ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Пол, занимающий 54-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, 4 раза ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 5 взять подачу соперника.
Поединок Роберто и Андрея Рублёва состоится завтра, 15 апреля.
Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого пройдёт 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.
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