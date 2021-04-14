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Определился соперник Андрея Рублёва по третьему кругу «Мастерса» в Монте-Карло

Определился соперник Андрея Рублёва по третьему кругу «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым. Во втором раунде соревнований Роберто со счётом 6:3, 6:4 победил представителя США Томми Пола.

Продолжительность встречи составила 1 час и 31 минута. Баутиста-Агут ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Пол, занимающий 54-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, 4 раза ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 5 взять подачу соперника.

Поединок Роберто и Андрея Рублёва состоится завтра, 15 апреля.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого пройдёт 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.

Монте-Карло. 2-й круг
14 апреля 2021, среда. 15:25 МСК
Томми Пол
54
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Роберто Баутиста-Агут
11
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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