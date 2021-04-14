Надаль, контактировавший с заразившимся COVID-19 Медведевым, высказался о случившемся

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, контактировавший с заразившимся коронавирусом россиянином Даниилом Медведевым в Монте-Карло (Монако), рассказал, не переживал ли и он, что мог заразиться. Надаль и Медведев провели совместную тренировку на корте.



«Признаюсь, я не волновался. Да, я тренировался с ним, но каких-либо близких контактов у нас не было. Мне его очень жаль, но случиться, конечно, может всякое», — приводятся слова Надаля на странице Tennis Majors в «Твиттере».

Сегодня, 14 апреля, во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Надаль победил аргентинского теннисиста Федерико Дельбониса. Этот поединок стал для Рафаэля первым в туре после выступления на Открытом чемпионате Австралии в феврале.

Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, где встретится с Димитровым