Надаль поделился ожиданиями от предстоящего матча с Димитровым на турнире в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором он сыграет с болгарином Григором Димитровым.
«Завтра я проведу матч с сильным соперником, поэтому я должен быть готовым на все 100 процентов в каждом отдельно взятом моменте. У нас уже было несколько прекрасных матчей. Поединок в Мельбурне, конечно, был самым лучшим из всех. Мы также провели отличный матч в Пекине и не менее классный в Шанхае.
Он хороший друг, хороший парень и отличный игрок. Для меня это будет тяжёлое испытание. Чтобы пройти дальше, нужно будет хорошо постараться. Я надеюсь, что буду к этому готов. Предвкушаю наш тяжёлый матч, который состоится в самом начале турнира», — приводит слова Надаля ATP.
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