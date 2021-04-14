Надаль поделился ожиданиями от предстоящего матча с Димитровым на турнире в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором он сыграет с болгарином Григором Димитровым.



«Завтра я проведу матч с сильным соперником, поэтому я должен быть готовым на все 100 процентов в каждом отдельно взятом моменте. У нас уже было несколько прекрасных матчей. Поединок в Мельбурне, конечно, был самым лучшим из всех. Мы также провели отличный матч в Пекине и не менее классный в Шанхае.

Он хороший друг, хороший парень и отличный игрок. Для меня это будет тяжёлое испытание. Чтобы пройти дальше, нужно будет хорошо постараться. Я надеюсь, что буду к этому готов. Предвкушаю наш тяжёлый матч, который состоится в самом начале турнира», — приводит слова Надаля ATP.

Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, где встретится с Димитровым