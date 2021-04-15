Новак Джокович — об интервью отца: не могу контролировать то, что он говорит

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о своём сопернике по третьему кругу турнира в Монте-Карло британце Даниэле Эвансе, а также о многочисленных интервью своего отца.
«Эванс очень умный игрок. Можно было бы подумать, что грунт меньше всего подходит к его стилю игры, но он доказывает, что люди ошибаются. Он динамичен, обладает великолепным ударом справа. Я собираюсь поговорить с несколькими людьми и моим тренером, чтобы подготовиться наилучшим образом.
Я люблю отца, он моя большая опора. Я не могу контролировать то, что он говорит, каждый имеет право высказывать свое мнение. Но я не всегда согласен со всем, что он говорит. Он страстный и хочет защитить меня, конечно, я поддерживаю его", — приводит слова Джоковича Tennis World USA.
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