Джокович: меня впечатляют профессионализм Синнера и его преданность рутине тренировок

Первая ракетка мира Новак Джокович похвалил Янника Синнера, которого переиграл во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.



«Он очень талантливый игрок. Он уже зарекомендовал себя на высоком уровне, играл в финале «Мастерса», выиграл уже пару турниров для своего возраста. Меня впечатляют его профессионализм, его преданность повседневной тренировочной рутине, которую ему приходится терпеть, чтобы играть на таком высоком уровне. Думаю, именно поэтому его результаты стабильны. От такого молодого игрока мы обычно ожидаем, что у него будет пара хороших недель, но не будет стабильности, пока он не станет зрелым.



С Синнером всё по-другому. У него хороший склад ума. Он кажется более зрелым для своего возраста, чем остальные. У него хороший темп. Он заставляет других чувствовать, что им нужно много перемещаться. Мне нравится его игра. Он может одинаково хорошо играть на всех покрытиях, что он и доказал.



К тому же он в надёжных руках тренера Риккардо Пьятти. Риккардо я очень хорошо знаю. Он был моим тренером, когда я был моложе, примерно его возраста. Я желаю ему всего наилучшего. Я уверен, что его ждёт светлое будущее», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Синнер — о поражении в матче с Джоковичем на турнире в Монте-Карло: нужно всё делать лучше