Эванс: Джокович заставил меня ждать в раздевалке перед матчем, и это меня раззадорило

Представитель Великобритании Даниэль Эванс рассказал, что вынужденное ожидание серба Новака Джоковича перед их встречей в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» придало ему дополнительную мотивацию.



«Он заставил меня ждать в раздевалке перед началом нашего матча. Это немного раздражало и раззадорило меня», — приводит слова Эванса Metro.



За выход в полуфинал Эванс поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (11), который победил немца Александра Зверева (5) со счётом 6:4, 7:6 (9:7).



Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого пройдёт 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.



Ранее мнением о поражении первой ракетки мира в матче Эвансом поделился 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль.

Первое поражение Джоковича в сезоне! Лидер мирового рейтинга завершил борьбу в Монте-Карло Первая ракетка мира на «Мастерсе» в Монако оступился уже в 1/8 финала.