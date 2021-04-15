Эванс: Джокович заставил меня ждать в раздевалке перед матчем, и это меня раззадорило
Представитель Великобритании Даниэль Эванс рассказал, что вынужденное ожидание серба Новака Джоковича перед их встречей в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» придало ему дополнительную мотивацию.
«Он заставил меня ждать в раздевалке перед началом нашего матча. Это немного раздражало и раззадорило меня», — приводит слова Эванса Metro.
За выход в полуфинал Эванс поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (11), который победил немца Александра Зверева (5) со счётом 6:4, 7:6 (9:7).
Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло, финал которого пройдёт 18 апреля, составляет 2 082 960 евро.
Ранее мнением о поражении первой ракетки мира в матче Эвансом поделился 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль.
Первое поражение Джоковича в сезоне! Лидер мирового рейтинга завершил борьбу в Монте-Карло
Первая ракетка мира на «Мастерсе» в Монако оступился уже в 1/8 финала.
Надаль прокомментировал сенсационное поражение Джоковича в матче с Эвансом
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