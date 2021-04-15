«Худший матч за долгие годы». Джокович — о поражении в поединке с Эвансом

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Со счётом 4:6, 5:7 Новак уступил представителю Великобритании Даниэлю Эвансу.
«Это был, пожалуй, один из худших матчей, которые я могу вспомнить за последние годы. Не хочу преуменьшать заслуги Эванса, но я действительно просто ужасно чувствовал себя на площадке. Не получалось, в сущности, ничего. Это один из таких деньков. Вчера я провёл хороший матч с Синнером. А сегодняшний день стал полной противоположностью тому, что было вчера.
Было очень, очень ветрено – тяжело играть в подобных условиях против такого игрока, как Эванс, который вынуждает много двигаться. Он очень непредсказуем в плане ударов. И признаю, что он разобрал мою игру», — приводит слова Джоковича ATP.
- 15 апреля 2021
-
21:17
-
21:06
-
20:47
-
19:53
-
19:24
-
19:04
-
17:47
-
16:51
-
16:23
-
15:52
-
13:47
-
12:51
-
12:41
-
11:54
-
10:13
-
09:28
-
00:59
-
00:44
- 14 апреля 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:13
-
22:16
-
21:50
-
20:35
-
20:05
-
19:27
-
19:00
-
18:52
-
17:51
-
17:22
-
17:14
-
16:45
-
15:33
-
14:57
-
14:34