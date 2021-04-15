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«Худший матч за долгие годы». Джокович — о поражении в поединке с Эвансом

«Худший матч за долгие годы». Джокович — о поражении в поединке с Эвансом
Теннис / ATP 0
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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Со счётом 4:6, 5:7 Новак уступил представителю Великобритании Даниэлю Эвансу.

«Это был, пожалуй, один из худших матчей, которые я могу вспомнить за последние годы. Не хочу преуменьшать заслуги Эванса, но я действительно просто ужасно чувствовал себя на площадке. Не получалось, в сущности, ничего. Это один из таких деньков. Вчера я провёл хороший матч с Синнером. А сегодняшний день стал полной противоположностью тому, что было вчера.

Было очень, очень ветрено – тяжело играть в подобных условиях против такого игрока, как Эванс, который вынуждает много двигаться. Он очень непредсказуем в плане ударов. И признаю, что он разобрал мою игру», — приводит слова Джоковича ATP.

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