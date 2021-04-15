Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче с Баутиста-Агутом на турнире в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу, которую он одержал в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 Андрей победил представителя Испании Роберто Баутиста-Агута.



«Вы знаете, как Роберто играет. Он очень стабильный игрок, и обыграть его крайне непросто. Нужно выходить и играть в свой лучший теннис. Потому что в ином случае нет вариантов. Чтобы выиграть хотя бы один розыгрыш, нужно сделать 20 ударов. Он ничего не подарит и всегда будет играть до конца.

Третий сет был настоящей битвой. Роберто точно один из лучших. Мы провели отличный матч и показали хороший теннис. Я счастлив, что мне удалось победить», — сказал Рублёв в эфире канала Eurosport после матча.

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