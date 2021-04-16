Видеообзор победы Рублёва в матче с Баутиста-Агутом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Сегодня, 15 апреля, российский теннисист Андрей Рублёв в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) встречался с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом. Со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:3 Андрей одержал победу и вышел в четвертьфинал соревнований.



Продолжительность матча составила 2 часа и 46 минут. Рублёв выполнил 7 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Роберто, занимающего 11-е место в рейтинге ATP, 3 эйса, 4 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Рублёв поспорит с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем.



Ранее Рублёв прокомментировал одержанную победу.