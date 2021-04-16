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Видеообзор победы Рублёва в матче с Баутиста-Агутом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Видеообзор победы Рублёва в матче с Баутиста-Агутом на «Мастерсе» в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Сегодня, 15 апреля, российский теннисист Андрей Рублёв в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) встречался с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом. Со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:3 Андрей одержал победу и вышел в четвертьфинал соревнований.

Продолжительность матча составила 2 часа и 46 минут. Рублёв выполнил 7 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Роберто, занимающего 11-е место в рейтинге ATP, 3 эйса, 4 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Рублёв поспорит с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее Рублёв прокомментировал одержанную победу.

Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче с Баутиста-Агутом на турнире в Монте-Карло
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