Лоренцо Музетти: Эванс проявил неуважение. Не хочу, чтобы ко мне относились как к юниору
19-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти раскритиковал британца Даниэля Эванса, который вчера, 15 апреля, сенсационно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло.
«Я встречал много уважаемых опытных игроков на корте. Но другие, вроде Эванса, стараются использовать мой возраст, чтобы добиваться побед. Но это тоже опыт для меня. Эванс проявил ко мне неуважение. Я не хочу, чтобы ко мне относились как к юниору», — приводит слова Музетти Eurosport.
На минувшей неделе Музетти одолел Эванса на турнире в Кальяри со счётом 6:1, 1:6, 7:6 (10:8). В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло британец сыграет с представителем Бельгии Давидом Гоффеном. Турнир завершится 18 апреля.
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Первая ракетка мира на «Мастерсе» в Монако оступился уже в 1/8 финала.
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