Даниэль Эванс одержал волевую победу в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Британский теннисист Даниэль Эванс пробился в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв представителя Бельгии Давида Гоффена, посеянного под 11-м номером, со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.

Даниэль, в третьем круге победивший первую ракетку мира серба Новака Джоковича, ни разу не подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 17.

За выход в финал соревнований в Монте-Карло Эванс поспорит с греком Стефаносом Циципасом (4).

Россиянин Андрей Рублёв (6) в четвертьфинале сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (3). Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте, носящем имя Ренье III.