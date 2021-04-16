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Даниэль Эванс одержал волевую победу в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Даниэль Эванс одержал волевую победу в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Даниэль Эванс пробился в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв представителя Бельгии Давида Гоффена, посеянного под 11-м номером, со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.

Даниэль, в третьем круге победивший первую ракетку мира серба Новака Джоковича, ни разу не подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 17.

За выход в финал соревнований в Монте-Карло Эванс поспорит с греком Стефаносом Циципасом (4).

Россиянин Андрей Рублёв (6) в четвертьфинале сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (3). Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте, носящем имя Ренье III.

Монте-Карло. 1/4 финала
16 апреля 2021, пятница. 13:45 МСК
Даниэль Эванс
33
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 4
         
Давид Гоффен
15
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
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