Тарпищев рассказал, за счёт чего Рублёву удалось обыграть Надаля

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал сенсационную победу Андрея Рублёва в матче с испанцем Рафаэлем Надалем на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) — 6:2, 4:6, 6:2.



«Рублёв в матче против Надаля играл агрессивно с первого до последнего очка. Андрей не давал дышать испанскому теннисисту, потому что постоянно заставлял Рафу играть на растяжках. Рублёв везде имел преимущество, кроме, наверное, розыгрыша после второй подачи — в этом элементе превосходил Надаль. В остальных же ситуациях лучше был Андрей. Самое главное, он играл мощно и на больших скоростях — Рафе было сложно созидать на карте. В ключевых моментах матча Надаль был в защите, а Рублёв был в лучшей позиционной ситуации — это и предопределило итоговый результат.



Что касается полуфинала, Рублёв, конечно, посильнее Рууда. Но степень усталости и восстановления предугадать сложно, потому что оба провели сверхтяжёлые последние матчи. Причём тяжёлые даже не по объёму и времени, а по интенсивности игры. Главенствующей будет восстановление — кто лучше восстановиться. Недовосстановление ведёт к ошибкам, тяжело держать внимание и темп. Объективно, Андрей сильнее, но всё будет зависеть от фактора восстановления», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Андрей Рублёв остановил самого Короля грунта! Рафаэль Надаль повержен в Монте-Карло Россиянин сенсационно победил Надаля и вышел в полуфинал престижного «Мастерса».