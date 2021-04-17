Собкин — о победе Рублёва: при игре с Рафой нельзя быть ни в чём уверенным. Но он не вечен

Заслуженный тренер России Борис Собкин поделился мнением о победе российского теннисиста Андрея Рублёва в матче с испанцем Рафаэлем Надалем на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) — 6:2, 4:6, 6:2.



«Я давно такого удовольствия не получал. Андрей играл очень здорово, тактически очень правильно, что он не всегда делает. Честно сказать, думал, что всё закончится 6:2,6:2. Рублёв в какой-то момент не поверил, что так легко может обыграть Надаля. С одной стороны, я очень удивлён, а с другой — очень рад. Уровень игры был близок к первому в мире. Не люблю давать такие оценки, но уровень очень высок.



Мой сын комментировал этот матч, и в начале он сказал: «Шансы примерно равны, но шансы Рублёва немного равнее». После второго сета я написал: «Думаю, теперь шансы Надаля выше». Сын же ответил, что так не думает. Когда играешь с Надалем на земле, нельзя быть ни в чём уверенным. У нас в мире уже выработался такой стереотип. Но Надаль не вечен. Очень рад за Андрея. Очень хорошо знаком с его семьёй, Рублёв — трудяга и фанатик. Дед его рассказывал, что Андрей много тренируется. А высокого результата достигают фанатики», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Тарпищев рассказал, за счёт чего Рублёву удалось обыграть Надаля